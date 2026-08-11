Wildberries сообщил о сохранении большей части товаров после пожара на складе в Воронеже

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Большую часть товаров на логистическом объекте Wildberries в Воронеже удалось сохранить после возгорания, вызванного атакой беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе компании RWB.

"Возгорание, возникшее вследствие атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что прием текущих поставок на этот объект временно ограничен. Они перенаправлены на другие логистические площадки.

В ночь на 11 августа силы ПВО перехватили 15 дронов над Воронежем и пятью районами области. В результате один мирный житель был тяжело ранен и скончался в больнице. Еще два человека пострадали.

Wildberries провел эвакуацию сотрудников на своих логистических объектах в Воронежской области. Однако другие подробности не уточнялись.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пожарах на двух складах. Возгорание на одном уже ликвидировано на площади 16 тысяч квадратных метров. Однако на другом объекте борьба с огнем продолжается, но возгорание локализовано.