Собянин: ДНР стала 47-м регионом-заказчиком на портале поставщиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Донецкая Народная Республика (ДНР) стала 47-м регионом-заказчиком на портале поставщиков Москвы. Об этом в МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь госучреждения ДНР могут приобретать товары, работы и услуги у предпринимателей из любого региона России.

"Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны", – рассказал мэр.

Наибольшим спросом пользовались компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, а также телекоммуникационные услуги. С начала 2026 года к порталу также присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. Общее число подключенных к сервису регионов достигло 47.

Ранее Собянин на заседании президиума Госсовета рассказал о формировании программы развития Центрального транспортного узла, отметив, что через Московский регион проходят основные транспортные коридоры, влияющие на перевозки по всей стране.

В столице развивается метро, речной транспорт, обновляется трамвайный парк, создано около 500 километров выделенных полос, а также работают 30 судов регулярного речного транспорта и 4 МЦД с интеграцией в метро. Следующий этап – развитие узла, которое улучшит железнодорожную связь Москвы с девятью регионами.