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12 августа, 07:14

Происшествия

СК начал проверку после падения легкомоторного самолета в Самарской области

Фото: sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Предварительно, самолет АН-2 упал во время орошения полей в районе села Новая Жизнь Кошкинского района. Пилот получил травмы и сейчас находится в больнице.

Сотрудники СК и криминалисты выехали на место происшествия. Проводится проверка по уголовной статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

О том, что легкий транспортный самолет потерпел крушение в районе поселка Новая Жизнь, стало известно утром 12 августа. Пилота госпитализировали, погибших в результате ЧП не выявлено.

Ранее парапланерист не справился с управлением и разбился в деревне Боброво Архангельской области. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в области безопасности полетов.

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