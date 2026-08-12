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12 августа, 07:31

Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в доме в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в двухэтажном частном доме в селе Новые Чечкабы Буинского района Татарстана. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о возгорании на улице Свободы, 16, поступило спасателям. Когда пожарные расчеты прибыли на место, огонь уже охватил первый этаж двухэтажного частного дома.

Погибли мужчина 1946 года рождения и женщина 1949 года рождения. Еще троих человек, находившихся в доме, удалось спасти очевидцам. Среди пострадавших – мужчина 1975 года рождения, женщина 1981 года рождения и юноша 2009 года рождения. Всех троих доставили в Буинскую ЦРБ.

Ранее в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии под навесом частного домовладения произошел взрыв газа. Пострадали 10 человек, семеро госпитализированы, троим помощь оказали на месте. Возгорания не последовало. На месте работали 20 спасателей и восемь единиц техники.

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