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Новости

01 августа, 04:38

Происшествия

Взрыв произошел в жилом доме в Японии

Фото: depositphotos/denisismagilov

Взрыв произошел в жилом доме в японском городе Итикава префектуры Тиба, граничащей с Токио. Об этом сообщило издание NTV.

В полицию поступили сообщения о хлопке на первом этаже трехэтажного здания. В результате взрыва в доме и соседних строениях вылетели стекла. Возгорания не последовало.

Два человека госпитализированы. Один из них получил ожоги и не может самостоятельно передвигаться. Еще около 20 человек получили легкие ранения, не требующие госпитализации.

На месте происшествия ощущается запах газа. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Ранее четыре человека погибли в результате взрыва на митинге Национальной гражданской партии (NCP) в Бангладеш. Взрыв произошел в момент, когда координатор партии в данном округе Набила Таснид выступала с речью.

В Йемене в результате подрыва автомобиля погиб корреспондент телеканала Al Hadath Мухаммед Аида. Взрывное устройство сработало в машине журналиста в городе Эль-Мукалла, административном центре провинции Хадрамаут.

30 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангкоке

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