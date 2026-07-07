Четыре человека пострадали при взрыве на митинге в Бангладеш

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В результате взрыва на митинге Национальной гражданской партии (NCP) в Бангладеш пострадали как минимум четыре человека, сообщает The Daily Star.

Митинг был организован в городе Савар, недалеко от столицы страны Дакки, и приурочен ко второй годовщине студенческих протестов против бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. В момент, когда координатор партии в данном округе Набила Таснид выступала с речью, произошел взрыв.

Случившееся вызвало хаос в толпе – в соцсетях появились кадры, как участники митинга в панике пытаются спастись. Кроме того, трем пострадавшим потребовалась операция.

В настоящий момент власти не сообщили об арестах и не озвучили официальную причину взрыва, однако это привлекло внимание к обеспечению безопасности на политических мероприятиях в стране.

Ранее на газоперерабатывающем заводе в Катаре, в промзоне Рас-Лаффан, в результате несчастного случая, произошел взрыв. Погибли не менее 13 человек, а 66 получили ранения. Однако случившееся не повлияло на экспорт природного газа, несмотря на то, что в данной промзоне находятся основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа.

