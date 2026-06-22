Минимум 54 человека пострадали в результате взрыва на заводе в Катаре

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Минимум 54 человека пострадали и еще 18 числятся пропавшими без вести после взрыва на газоперерабатывающем заводе в промзоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи. Об этом сообщает МВД Катара.

Поисково-спасательные группы совместно с силами гражданской обороны проводят операцию по поиску пропавших людей.

В промзоне Рас-Лаффан расположены основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа. По информации агентства Reuters, взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan в результате эксплуатационной ошибки.

Ранее семь человек погибли в результате утечки аммиака в южном индийском штате Тамилнад. Трагедия произошла на предприятии по переработке морепродуктов, где в момент аварии находилось 120 человек. Кроме того, 40 человек получили различные травмы.

Еще один инцидент произошел до этого в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, где в результате взрыва погибли 7 человек. При этом следствие исключает версию о взрыве бытового газа.