Жительница Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в сумке

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Жительница Павлодара на севере Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в сумке. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов. Девушка собирались уходить после тренировки, но в какой-то момент у нее в сумке взорвался пауэрбанк. Она сначала не поняла, что происходит, а затем осознала, что ее сумка загорелась.

"Я благодарна сотрудникам клуба за то, что у меня была возможность просто выкинуть эту сумку и убежать, потому что я полностью отдала эту ситуацию им", – написала пострадавшая в соцсетях.

Сотрудник фитнес-центра начал тушить сумку огнетушителем, но огонь не удавалось ликвидировать. В итоге пожар удалось потушить лишь после того, как сумку выкинули на улицу. Администрация клуба сразу же вызвала скорую.

В результате инцидента девушка получила ожоги рук и частично обожженные волосы. Ее направили в ожоговый центр. От госпитализации девушка отказалась, предпочтя лечение дома.

Пострадавшая призвала читателей осторожнее относиться к выбору подобных устройств и не хранить поврежденные пауэрбанки по время жары в сумке или в машине.

Ранее пауэрбанк загорелся в рюкзаке у девушки, когда та зашла в лифт жилого дома в Сургуте. Возгорание устройства не привело к каким-либо серьезным последствиям – к спасателям никто не обращался.

В МЧС гражданам порекомендовали покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы. Также в ведомстве призвали не допускать перегрева пауэрбанка и механических повреждений.

