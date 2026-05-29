29 мая, 10:57

Происшествия

Жилой дом сгорел из-за пауэрбанка в Иркутской области

Фото: МАХ/"МЧС Иркутской области"

Частный жилой дом сгорел из-за пауэрбанка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел на Серебряной улице в Брянске. Как выяснили в ведомстве, кто-то из членов семьи оставил устройство на зарядке на всю ночь. В какой-то момент оно перегрелось, что и вызвало пожар.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился на 154 квадратных метра. Пожарные эвакуировали всех жильцов дома и ликвидировали возгорание. В операции по тушению участвовали 18 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС.

Здание сильно пострадало: сгорели часть помещений и отделка. В МЧС напомнили, что нельзя оставлять технику без присмотра на зарядке, особенно на ночь. Также не следует размещать ее под подушкой, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Березье Тверской области. Причиной возгорания предположительно стала неосторожность при курении.

Тела мужчин были найдены во время тушения. В связи с этим к работам были привлечены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

