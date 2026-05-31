00:18

Происшествия

Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность в связи с атакой БПЛА на ЗАЭС

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил тревогу в связи с ударом украинского БПЛА по машинному залу Запорожской АЭС. Об этом он написал в соцсети X.

Гросси подчеркнул, что атака нарушает как семь основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и пять принципов защиты ЗАЭС, которые категорически запрещают любые атаки с территории станции или против нее.

БПЛА атаковал машинный зал блока № 6 Запорожской АЭС 30 мая. В результате никто из людей не пострадал, но после взрыва в стене появилась дыра. Работники станции сообщили, что технологических процессов зафиксировано не было.

В связи с этим гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что атака была преднамеренной, и обратил внимание на то, что она стала первой в мире, направленной на основное оборудование АЭС. Он предупредил об угрозе ядерной безопасности региона в случае повторения подобных ударов.

