31 мая, 08:11

Транспорт

Почти 300 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Как минимум 290 воздушных рейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна. Об этом пишет NHK.

Уточняется, что отмененные рейсы должны были вылетать с Окинавы или следовать на архипелаг в период с 31 мая по 2 июня.

Предполагается, что эпицентр тайфуна находится к югу от Окинавы и движется на север. К 1 июня он должен достигнуть островов Амами, а ко 2-му числу – главного острова префектуры Окинава.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что россияне могут вернуть денежные средства за путевку и добиться расторжения договора с туроператором или турагентом, если в месте планируемого отдыха появятся угрожающие здоровью, жизни или имуществу человека обстоятельства.

Поводом для расторжения может быть невозможность поехать на отдых по независящем от туриста обстоятельствам, изменение сроков поездки, неоправданный роста транспортных расходов. Чтобы человек смог вернуть средства, ему нужно обратиться к турагенту или туроператору с претензией.

транспортпогодаза рубежом

