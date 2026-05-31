Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения американского сенатора и экс-астронавта Марка Келли в адрес российских космонавтов. Об этом она заявила в беседе с газетой "Известия".

Ранее Келли в ходе своего выступления на форуме по безопасности на Украине назвал российских космонавтов "ворами". По его словам, россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха.

"Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США", – отметила Захарова.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что русофобия в Германии достигла беспрецедентного уровня за весь период после Второй мировой войны. Такой ситуации не наблюдалось даже в период холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

Нечаев указывал, что в Германии систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг РФ и каких-либо контактов с государственными или общественными организациями России.

