Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 14:05

Политика

Захарова ответила на оскорбления американского астронавта российских коллег

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения американского сенатора и экс-астронавта Марка Келли в адрес российских космонавтов. Об этом она заявила в беседе с газетой "Известия".

Ранее Келли в ходе своего выступления на форуме по безопасности на Украине назвал российских космонавтов "ворами". По его словам, россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха.

"Единственное, что российские космонавты украли – это победу в космической гонке у США", – отметила Захарова.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что русофобия в Германии достигла беспрецедентного уровня за весь период после Второй мировой войны. Такой ситуации не наблюдалось даже в период холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

Нечаев указывал, что в Германии систематически разжигается токсичная атмосфера вокруг РФ и каких-либо контактов с государственными или общественными организациями России.

Читайте также


политика

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика