Путин пообещал неотвратимое наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске

Владимир Путин пообещал неотвратимое и заслуженное наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске. Заявление президент России сделал в ходе совещания по расследованию теракта.

В заседании приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, зампред правительства Татьяна Голикова, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

"Пригласил неслучайно <...>. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников", – обратился президент к участникам встречи.

В рамках совещания глава государства поднял вопрос о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате кровавого преступления, совершенного украинской хунтой. Путин особо отметил важность контроля за выполнением этого поручения, подчеркнув, что в подобной ситуации, как и при стихийных бедствиях, необходимо проявить максимальную чуткость к каждому пострадавшему и к каждой семье.

Одной из мер в том числе должно стать успешное завершение студентами колледжа учебного года. Лидер напомнил, что после случившегося всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Это, по его словам, не должно помешать им пройти аттестацию и получить дипломы.

"Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли самое дорогое – своих детей, внуков", – сказал Путин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

Атака унесла жизни 21 ребенка, еще более 60 получили ранения. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте.

После случившегося МИД России призвал иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к военным и административным объектам. В дипведомстве пояснили, что ВС РФ намерены наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в украинской столице.

