Полиция задержала подозреваемых в ограблении потомка Пушкина де Торби

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении потомка поэта Александра Пушкина Андрея де Торби. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Задержанными оказались 25 и 26-летние мужчины. Один из них ранее был неоднократно судим по аналогичным преступлениям.

По данным ведомства, потерпевший находился в парке Измайлово, где познакомился с двумя мужчинами. В ходе беседы между ними произошел конфликт, переросший в потасовку.

Один из участников применил пневматический пистолет, в результате чего пострадавшему пришлось обратиться в медучреждение.

Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело направлено в надзорные органы для проверки и дальнейших процессуальных решений, а также возможной переквалификации.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали и пытались застрелить де Торби около станции метро "Измайловская". Сам он заявил, что ранее не был знаком с нападавшими. Пострадавший охарактеризовал случившееся как классический разбой. Он также добавил, что в настоящее время чувствует себя нормально.