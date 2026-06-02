Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 16:33

Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в ограблении потомка Пушкина де Торби

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении потомка поэта Александра Пушкина Андрея де Торби. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Задержанными оказались 25 и 26-летние мужчины. Один из них ранее был неоднократно судим по аналогичным преступлениям.

По данным ведомства, потерпевший находился в парке Измайлово, где познакомился с двумя мужчинами. В ходе беседы между ними произошел конфликт, переросший в потасовку.

Один из участников применил пневматический пистолет, в результате чего пострадавшему пришлось обратиться в медучреждение.

Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело направлено в надзорные органы для проверки и дальнейших процессуальных решений, а также возможной переквалификации.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали и пытались застрелить де Торби около станции метро "Измайловская". Сам он заявил, что ранее не был знаком с нападавшими. Пострадавший охарактеризовал случившееся как классический разбой. Он также добавил, что в настоящее время чувствует себя нормально.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика