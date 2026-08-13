Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Трубниковой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки в связи со смертью актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Трубникова была настоящим мастером своего дела, всегда демонстрируя яркое и талантливое исполнение. Ее искренность, обаяние, внутренняя культура и достоинство завоевали признание и любовь зрителей.

Трубникова многие годы своей жизни преданно служила киноискусству и Московскому академическому Музыкальному театру имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах близких и коллег, подчеркнул президент.

Трубникова скончалась 10 августа на 72-м году жизни. Родственники сообщили, что у актрисы была болезнь Альцгеймера. В последние дни жизни она не могла самостоятельно передвигаться.

Позже стало известно, что актриса будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с мужем, режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым. При этом прощание с балериной пройдет в закрытом формате только для родственников.