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03 августа, 09:00

Культура

Умер художник Павел Еськов

Фото: телеграм-канал "Союз художиков. Санкт-Петербург"

Живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов умер 30 июля в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в пресс-службе объединения.

Там отметили, что Еськов навсегда останется в памяти как художник, подаривший Северной столице на своих полотнах вечную солнечную весну. О времени и месте прощания с мастером сообщат дополнительно.

Еськов родился в Ленинграде в 1981 году, окончил Академию художеств имени Репина. Он принял участие более чем в 100 выставках, стал лауреатом престижных конкурсов, а также занимался преподавательской деятельностью.

Узнаваемым почерком художника было сочетание академического реализма и импрессионизма в изображении солнечного света. Он мастерски передавал свет, воздух и настроение Санкт-Петербурга. За это его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США.

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