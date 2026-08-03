Психолог Соловьева: длительное кормление грудью может сказаться на социализации ребенка

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Длительное грудное вскармливание может влиять на процесс формирования самостоятельности у ребенка. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила детский психолог Елизавета Соловьева.

Поводом для обсуждения стал набирающий популярность в соцсетях тренд на грудное вскармливание детей до 7 лет. Некоторые пользователи поддерживают такую практику, ссылаясь на естественность длительного кормления, другие считают ее чрезмерной.

По словам Соловьевой, примерно в 3 года дети проходят кризис "я сам", когда учатся отделять себя от родителей, справляться с трудностями и отстаивать собственные границы. В связи с этим с психологической точки зрения необходимости сохранять грудное вскармливание после того, как ребенок становится старше, нет. После года многие дети уже способны постепенно отказаться от груди, хотя процесс отлучения может потребовать времени и усилий.

"Если вскармливание затянуть, ребенок может не пройти кризис "я сам" и у него не сформируется необходимая независимость. Это в дальнейшем может привести к трудностям с принятием решений, отстаиванием своей позиции и защитой личных границ", – отметила специалист.

Психолог пояснила, что чрезмерная привязанность к матери может повлиять и на социализацию ребенка. По ее словам, дети, которые дольше сохраняют такую зависимость, могут сильнее ориентироваться на мнение родителей и испытывать меньше уверенности в собственных действиях.

Также Соловьева обратила внимание на то, что к 7–8 годам у детей начинает формироваться чувство стыда и понимание личных границ тела. По ее мнению, в случае слишком длительного грудного вскармливания могут возникать дополнительные вопросы о восприятии ребенком материнского тела и отношений с родителем.

Кроме того, психолог предположила, что для некоторых матерей длительное кормление может быть связано не только с заботой о ребенке, но и с собственными эмоциональными потребностями, поскольку грудное вскармливание дает ощущение близости и значимости. При этом она подчеркнула, что проявлять любовь и создавать контакт с ребенком можно разными способами, не только через кормление.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что по итогам опроса среди матерей в рамках Недели грудного вскармливания россиянки в качестве меры поддержки попросили включить операции по улучшению груди после кормления в систему ОМС. Особенно об этом просили многодетные матери.