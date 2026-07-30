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30 июля, 15:05

Политика

Россиянки попросили "новые груди" в качестве меры поддержки кормящих матерей

Фото: 123RF.com/alexandralexey

Россиянки в качестве государственной меры поддержки кормящих матерей попросили включить операции по улучшению груди после вскармливания в систему ОМС. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, после Недели грудного вскармливания среди матерей провели опрос о том, какие меры могли бы помочь им дольше кормить детей грудью. Среди предложенных вариантов были выплаты и дополнительный выходной.

"Знаете, что выбрали? Новые груди они выбрали. Операции по улучшению груди", – сказала она на пресс-конференции.

Буцкая отметила, что особенно об этом просили многодетные матери. Они предложили включить такие операции в ОМС по аналогии с бесплатной стоматологической помощью.

Одновременно в Госдуме подготовили законопроект о защите женщин, кормящих детей грудью в общественных местах. Документ предусматривает создание условий для комфортного кормления матерей в учреждениях и организациях.

По словам Буцкой, поводом для разработки инициативы стали случаи, когда кормящих женщин просили покинуть общественные места, в том числе музеи, фитнес-клубы и рестораны.

Депутат считает, что при отсутствии отдельной комнаты заведения смогут оборудовать для кормящих матерей отдельное место с ширмой. По ее словам, такая мера доступна как коммерческим, так и государственным организациям.

Законопроект пока не внесен в Госдуму, поскольку не получил необходимые отзывы. Буцкая выразила уверенность, что требования по созданию условий для кормления детей в общественных местах могут быть закреплены законодательно.

Ранее Буцкая предложила назначение единого пособия малообеспеченным семьям сделать автоматическим на основе данных о доходах, а не по ежегодным заявлениям.

В письме главе Минцифры России она также предложила оценить возможность автоматического продления выплат через данные налоговой и банков, а также создать на "Госуслугах" раздел "Госуслуги. Семьи", чтобы перейти к модели "открытого окна" вместо самостоятельного сбора документов и подачи заявлений.

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