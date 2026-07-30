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30 июля, 15:25

Безопасность

Власти Подмосковья усилили работу по защите критических объектов и жителей

Фото: mil.ru

Власти Подмосковья считают приоритетной задачей работу по защите критических объектов и жителей на фоне участившихся атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным.

Воробьев отметил, что для жителей Подмосковья, чье жилье пострадало от вражеских ударов, предусмотрены выплаты. Он подчеркнул, что террористические атаки Киева заставляют серьезно относиться к заботе о пострадавших.

Кроме того, губернатор рассказал о поддержке участников СВО и их семей. В Московской области действует 36 региональных мер. По словам Воробьева, все льготы предоставляются проактивно – без сбора бумаг и выхода из дома. Речь идет, например, о получении земельных участков или выплат за них, зубопротезировании, услугах такси.

Также в Подмосковье налажена работа с фондом "Защитники Отечества". Функционируют и реабилитационные центры – "Ясенки" и центр Мещерякова, добавил Воробьев.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской в подмосковном Чехове. При падении еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке, а в садовом товариществе "Дубрава" загорелся частный дом.

Глава городского округа Михаил Собакин пообещал, что всем жителям, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, предоставят временное жилье. Власти Чехова продолжат оставаться на связи с пострадавшими до завершения ремонта жилья.

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