Пермский край подвергся самой массированной атаке беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Пермский край отразил самую массированную атаку украинских беспилотников. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

За 2 дня средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 53 дрона. В частности, 29 июля было сбито 23 БПЛА, а 30-го числа – 30 беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по рейсовому автобусу на трассе Луганск – Светлодарск. В результате 10 человек были ранены. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Помимо этого, при атаке по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб мужчина, который в момент удара находился в автомобиле в поселке Луганское. Глава региона Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибшего.

