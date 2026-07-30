30 июля, 11:04Происшествия
Портовая инфраструктура повреждена в Краснодарском крае при атаке БПЛА
Фото: ТАСС/Алексей Зотов
Портовая инфраструктура повреждена в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в порту Тамань. По данным ведомства, есть пострадавшие.
Новороссийская транспортная прокуратура контролирует работу правоохранительных органов и других ведомств на месте происшествия, а также соблюдение прав работников предприятия.
Ранее вражеские БПЛА ударили по двум танкерам. Атака зафиксирована в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Это привело к остановке отгрузки нефти, огонь потушили силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов консорциума.
Отмечается, что разлива нефти не допущено. Танкер сохранил плавучесть, в настоящее время проводится оценка повреждений.