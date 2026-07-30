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30 июля, 11:59

Общество

Суд обязал жительницу Кубани отдать восьмилетнего сына в школу

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Тихорецкий городской суд обязал жительницу Кубани оформить восьмилетнего сына в школу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, мать отказывалась отдавать ребенка в образовательное учреждение. Домашнее обучение мальчик также не проходил. До обращения в суд с женщиной неоднократно проводили профилактические беседы, ее привлекали к административной ответственности, однако сына в школу так и не зачислили.

Суд признал бездействие матери незаконным и обязал ее подать заявление о зачислении ребенка в школу. Кроме того, с женщины взыскали государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей.

Ранее ребенок в Якутии придавил брата во сне из-за матери. Женщина распивала алкоголь вместе с двумя мужчинами. Компания решила, что будет спать на одном диване, где в итоге оказались собутыльники, мать и двое детей. В какой-то момент старший сын придавил собой 3-месячного малыша. Спасти его не удалось.

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