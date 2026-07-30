По истории жизни модельера Джорджо Армани снимут сериал

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История жизни итальянского модельера Джорджо Армани станет основой для нового сериала. Об этом сообщает Variety.

Проект пока не получил названия. Производством займутся итальянская компания Lux Vide и модный дом Armani. Режиссером сериала выступит Ферзан Озпетек, который также подготовит сценарий совместно с Франческо Арланчем.

Команда проекта получит доступ к архивам, вещам и локациям, связанным с дизайнером. Эти материалы предоставит модный дом Armani.

По словам режиссера, он видел в модельере не только талантливого художника и человека с большим видением, но и сильную, практичную личность.

"Я знал Джорджо, восхищался им и проводил с ним время на протяжении многих лет, как на официальных мероприятиях, так и в более приватной обстановке", – заявил Озпетек.

Армани скончался 4 сентября 2025 года на 92-м году жизни.

Ранее стало известно, что новая экранизация повести Владимира Железникова "Чучело" выйдет в российский прокат 27 августа. Главные роли исполнили Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Режиссерами выступили Илья Хотиненко и Владимир Карабанов.

Премьера уже прошла на фестивале "Окно в Европу" в Выборге, фильм также показали в Индии и на российских смотрах, где он получил несколько наград. Производством занималась "Кинокомпания Телесто" при поддержке Минкультуры РФ.