30 июля, 18:11Происшествия
Опубликованы кадры ДТП с пятью автомобилями на 30-м км МКАД
На видео запечатлено, как одна из машин, ехавшая в крайнем правом ряду, резко поворачивает влево и пересекает трассу. Она задевает другой автомобиль и перекрывает дорогу другим участникам движения. Происходит массовое столкновение.
Авария произошла вечером 30 июля на внутренней стороне автодороги в районе съезда № 30В. В результате происшествия погиб один человек.
Движение в районе ДТП было затруднено на пять километров. Автомобили проезжали по двум полосам. По факту случившегося начата проверка.