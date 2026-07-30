Опубликованы кадры ДТП с пятью автомобилями на 30-м км МКАД

Появилась видеозапись ДТП с участием пяти автомобилей на 30-м километре МКАД. Кадры опубликовал столичный Дептранс.

На видео запечатлено, как одна из машин, ехавшая в крайнем правом ряду, резко поворачивает влево и пересекает трассу. Она задевает другой автомобиль и перекрывает дорогу другим участникам движения. Происходит массовое столкновение.

Авария произошла вечером 30 июля на внутренней стороне автодороги в районе съезда № 30В. В результате происшествия погиб один человек.

Движение в районе ДТП было затруднено на пять километров. Автомобили проезжали по двум полосам. По факту случившегося начата проверка.

