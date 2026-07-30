Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

ДТП на трамвайных путях на Бауманской улице спровоцировал велокурьер. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Речь идет об аварии, произошедшей в районе остановки "Метро Бауманская" днем 30 июля, с участием велокурьера и трамвая 50-го маршрута. Предварительно установлено, что первый нарушил правила ПДД, не уступив дорогу общественному транспорту.

В результате никто из пассажиров трамвая не пострадал, однако сам курьер был доставлен в больницу. В настоящее время выяснением всех обстоятельств инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.

Авария повлияла на движение трамваев, из-за чего рейсы, следующие по маршрутам № 2, 4, 43 и 50, временно задерживались. Сейчас, по уточнению пресс-службы столичного Дептранса, движение восстановлено.

Всем велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности в пресс-службе Московского метрополитена напомнили о необходимости спешивания при переходе. Также важно быть предельно внимательными рядом с трамвайными путями и строго соблюдать правила дорожного движения.

Другое ДТП ранее произошло у станции метро "Домодедовская". Водитель автомобиля совершил столкновение с другой машиной, после чего потерял управление и съехал по ступеням подземного перехода. Из-за этого вход № 4 был временно закрыт.

В результате происшествия никто не пострадал, а сама станция работала штатно. Спустя время специалистам удалось убрать автомобиль.