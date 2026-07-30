Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 14:11

Происшествия

ДТП на трамвайных путях на Бауманской улице спровоцировал велокурьер

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

ДТП на трамвайных путях на Бауманской улице спровоцировал велокурьер. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Речь идет об аварии, произошедшей в районе остановки "Метро Бауманская" днем 30 июля, с участием велокурьера и трамвая 50-го маршрута. Предварительно установлено, что первый нарушил правила ПДД, не уступив дорогу общественному транспорту.

В результате никто из пассажиров трамвая не пострадал, однако сам курьер был доставлен в больницу. В настоящее время выяснением всех обстоятельств инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.

Авария повлияла на движение трамваев, из-за чего рейсы, следующие по маршрутам № 2, 4, 43 и 50, временно задерживались. Сейчас, по уточнению пресс-службы столичного Дептранса, движение восстановлено.

Всем велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности в пресс-службе Московского метрополитена напомнили о необходимости спешивания при переходе. Также важно быть предельно внимательными рядом с трамвайными путями и строго соблюдать правила дорожного движения.

Другое ДТП ранее произошло у станции метро "Домодедовская". Водитель автомобиля совершил столкновение с другой машиной, после чего потерял управление и съехал по ступеням подземного перехода. Из-за этого вход № 4 был временно закрыт.

В результате происшествия никто не пострадал, а сама станция работала штатно. Спустя время специалистам удалось убрать автомобиль.

Читайте также


происшествиятранспортДТПгород

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика