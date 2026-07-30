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30 июля, 15:01

Происшествия

Пожар в логоцентре Wildberries в Пензе локализован

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В Пензе сотрудники МЧС локализовали пожар в логистическом центре Wildberries, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом в MAX заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

"На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России", – добавил глава региона.

Воздушное средство оборудовано специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара. Кроме того, вертолет способен работать в зонах, недоступных для наземной техники. Благодаря этому удастся существенно ускорить ликвидацию огня, рассказал Мельниченко.

Украинские беспилотники атаковали склад маркетплейса в ночь на 30 июля. Площадь возгорания достигла 62 тысяч квадратных метров. Из-за атаки пострадали четыре человека. По данному факту возбудили уголовное дело о теракте.

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