Дела о терактах возбуждены после атак дронов на логоцентры в Пензенской области и Удмуртии

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии. Об этом сообщили в ведомстве.

Дела возбуждены по статье 205 УК РФ о террористическом акте. В ведомстве заявили, что действиям причастных к атакам будет дана уголовно-правовая оценка.

"В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости", – подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ.

Украинские дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и удмуртском Сарапуле в ночь на 30 июля. В Пензе в результате атаки есть 1 пострадавший, было эвакуировано 200 человек. В данный момент логистика компании перестроена.

В Сарапуле эвакуация прошла успешно, пострадавших нет, однако произошло возгорание. На обоих объектах работают экстренные службы.