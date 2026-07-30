30 июля, 11:03Происшествия
Дела о терактах возбуждены после атак дронов на логоцентры в Пензенской области и Удмуртии
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников ВСУ на логистические центры в Пензенской области и Удмуртии. Об этом сообщили в ведомстве.
Дела возбуждены по статье 205 УК РФ о террористическом акте. В ведомстве заявили, что действиям причастных к атакам будет дана уголовно-правовая оценка.
"В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости", – подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ.
Украинские дроны атаковали склады Wildberries в Пензе и удмуртском Сарапуле в ночь на 30 июля. В Пензе в результате атаки есть 1 пострадавший, было эвакуировано 200 человек. В данный момент логистика компании перестроена.
В Сарапуле эвакуация прошла успешно, пострадавших нет, однако произошло возгорание. На обоих объектах работают экстренные службы.
Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады