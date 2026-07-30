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30 июля, 10:16

Мэр Москвы

Собянин: еще два корпуса Морозовской больницы будут обновлены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти продолжают модернизацию Морозовской детской городской больницы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи. Сейчас начали полное обновление корпусов 11 и 22А – Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения", – отметил мэр Москвы.

Исторический облик корпуса 11, построенного в 1904 году в стиле модерн, будет максимально сохранен. Специалисты приведут в порядок кирпичную кладку, восстановят утраченные белые декоративные детали фасада, отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также оснастят здание современными инженерными системами.

Корпус 22А получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад в том же стиле, что и главный корпус. Внутри полностью обновят инженерные системы, установят новые лифты и заменят внутренние коммуникации.

Градоначальник также подчеркнул, что Морозовская больница остается крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны. Ежегодно здесь получают помощь более 10 тысяч детей из других регионов, а всего помощь оказывается детям из 89 субъектов России.

Тем временем в столице продолжается реконструкция главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова. Первый этап работ завершится в этом году. В его рамках на первом этаже появятся дополнительные входы для разделения потока пациентов, а старый вестибюль преобразится в светлый холл с зоной ожидания.

Ожидается, что реконструкция увеличит амбулаторный прием на 20% и улучшит условия лечения и пребывания пациентов.

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