КТК остановил отгрузку нефти после ударов по двум танкерам в Черном море

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти после атаки БПЛА на два танкера в районе морского терминала под Новороссийском. Об этом сообщила компания.

Атака произошла 30 июля в 01:48 по московскому времени. Ударам подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. На грузовой палубе произошло возгорание. В настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших среди сотрудников КТК и подрядчиков нет, разлив нефти не зафиксирован.

Кроме того, беспилотник атаковал танкер Marathi под флагом Острова Мэн в территориальных водах в шести морских милях от терминала. Судно должно было принять нефть.

Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре КТК являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК.

