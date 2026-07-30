30 июля, 11:32Экономика
КТК остановил отгрузку нефти после ударов по двум танкерам в Черном море
Фото: ТАСС/Юрий Березнюк
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти после атаки БПЛА на два танкера в районе морского терминала под Новороссийском. Об этом сообщила компания.
Атака произошла 30 июля в 01:48 по московскому времени. Ударам подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. На грузовой палубе произошло возгорание. В настоящее время оно ликвидировано. Пострадавших среди сотрудников КТК и подрядчиков нет, разлив нефти не зафиксирован.
Кроме того, беспилотник атаковал танкер Marathi под флагом Острова Мэн в территориальных водах в шести морских милях от терминала. Судно должно было принять нефть.
Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре КТК являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК.