С комика Харламова начали взыскивать штрафы ГИБДД

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Судебные приставы принудительно взыскивают с комика Гарика Харламова штрафы ГИБДД на общую сумму 2 250 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительных производств.

Согласно документам, 29 июля в отношении комика возбудили три исполнительных производства. Сумма каждого штрафа составляет 750 рублей.

Кроме того, в 2024 году приставы пытались взыскать с подмосковной компании, где Харламов числится учредителем, страховые взносы, в том числе пени. Однако производство было прекращено, так как не получилось установить местонахождение должника, его имущества или получить информацию о наличии у него денежных средств.

Ранее блогер и модель Оксана Самойлова погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 4 миллионов рублей. С нее также принудительно взыскали 300 рублей штрафа за то, что она вовремя не предоставила сведения об ИП в соответствующие госорганы.

