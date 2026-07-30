Певица Монеточка отреагировала на появление своей песни в новом "Человеке-пауке"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Певица Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом) отреагировала на появление своей песни в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день". Своими эмоциями исполнительница поделилась в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она рассказала, что ранее ей нельзя было сообщать аудитории об использовании трека в фильме. Певица призналась, что только после выхода из кинозала начала осознавать произошедшее.

"Я думала, может, где-то тихонечко, на фоне (песня играет. – Прим. ред.), но нет, она звучит так громко, на весь зал. У меня просто замерло сердце, когда я ее там услышала", – написала Гырдымова.

Трек Монеточки "Монополия" звучит в фильме в эпизоде, где главный герой приходит на Брайтон-Бич: песню можно слышать на фоне в течение трех секунд.

Ранее сообщалось, что участники музыкальной группы The Hatters озвучат персонажей полнометражного мультфильма "Малуша и Заколдованный Царевич". Артисты подарят голоса домовым, потерявшим свой дом. Кроме того, группа уже написала трек для картины.