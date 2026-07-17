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17 июля, 15:31

Шоу-бизнес

Группа The Hatters озвучит домовых в мультфильме "Малуша и Заколдованный Царевич"

Фото: кадр из мультфильма "Малуша и заколдованный царевич"; режиссер – Максим Куликов; производство – "Союзмультфильм"

Участники музыкальной группы The Hatters озвучат персонажей полнометражного мультфильма "Малуша и Заколдованный Царевич". Об этом на очной защите анимационных проектов Фонда кино рассказала кинопродюсер Юлия Осетинская.

По ее словам, музыканты подарят голоса домовым, которые потеряли свой дом. Для картины группа уже написала трек, который после выхода фильма планируют выпустить в виде клипа.

"И вообще у нас планируется большая, очень масштабная маркетинговая кампания, которую мы начали уже больше, чем за год",– приводит слова Осетинской ТАСС.

Сюжет мультфильма рассказывает о хранительнице Леса Малуше и ее друге Ежуне. Они находят Медведя, который оказывается Заколдованным Царевичем. Помимо The Hatters, в озвучании примут участие Гарик Харламов и Илья Соболев. Создатели также ведут переговоры с Сергеем Буруновым.

Премьера мультфильма "Малуша и Заколдованный Царевич" запланирована на 2027 год. Производством занимается киностудия "Союзмультфильм".

Ранее сообщалось, что франшизу "Элвин и бурундуки" перезапустят для нового поколения. Этим займется анимационная студия Big Shot Pictures совместно с продюсерской компанией Bagdasarian Productions. В компании планируют создавать видеоклипы и подборки с реакциями персонажей на культурные события, а также их вариациями исполнения песен.

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