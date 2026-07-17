Бастрыкин возбудил дело против судьи Арбитражного суда Калининградской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье "Получение взятки за вынесение судебного решения" УК РФ. Согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности дала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

По версии следствия, в 2024 году ответчица по арбитражному делу в рамках оперативно-разыскных мероприятий передала судье через троих посредников первую часть взятки в размере 1 миллиона рублей. Деньги предназначались за принятие решения в пользу женщины.

После передачи денег один из посредников был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Общая сумма взятки должна была составить 2 миллиона рублей, из которых 500 тысяч рублей предназначались судье.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательств. В отношении всех троих посредников вынесены обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу.

Ранее Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Азияны Монгуш. По данным СК РФ, в ноябре 2023 года она без проведения слушания вынесла неправосудный судебный акт – постановление о приостановлении производства по делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и аресте.

Постановление судьи было от 29 июня 2023 года. Документ был подписан Монгуш и приобщен к материалам дела. Однако решением Верховного суда Тывы от 21 февраля 2024 года данный вердикт был отменен из-за грубых процессуальных нарушений.

