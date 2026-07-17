Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 17:14

Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против судьи Арбитражного суда Калининградской области

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье "Получение взятки за вынесение судебного решения" УК РФ. Согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности дала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

По версии следствия, в 2024 году ответчица по арбитражному делу в рамках оперативно-разыскных мероприятий передала судье через троих посредников первую часть взятки в размере 1 миллиона рублей. Деньги предназначались за принятие решения в пользу женщины.

После передачи денег один из посредников был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Общая сумма взятки должна была составить 2 миллиона рублей, из которых 500 тысяч рублей предназначались судье.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательств. В отношении всех троих посредников вынесены обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу.

Ранее Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Азияны Монгуш. По данным СК РФ, в ноябре 2023 года она без проведения слушания вынесла неправосудный судебный акт – постановление о приостановлении производства по делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и аресте.

Постановление судьи было от 29 июня 2023 года. Документ был подписан Монгуш и приобщен к материалам дела. Однако решением Верховного суда Тывы от 21 февраля 2024 года данный вердикт был отменен из-за грубых процессуальных нарушений.

Читайте также


происшествия

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика