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17 июля, 17:47

Общество

В России предложили внедрить уроки защиты животных в детсадах, школах и вузах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Участники круглого стола, проходящего в рамках первого Международного кинофестиваля "Белый Бим", выступили с инициативой заниматься формированием ответственного отношения к животным в детских садах, школах и вузах. Об этом сообщили организаторы проекта.

Президент фестиваля Анна Тихонова заявила, что одной из целей мероприятия стало привлечение внимания к защите животных. Фильмов об этом снято очень мало.

"Нужно образование и печатное слово, и нужно транслировать важную идею на более высоком уровне", – передает ТАСС ее слова.

По ее мнению, в России пока нет общепризнанного эксперта в этой области, на чьи труды можно было бы опираться при реформировании законодательства.

Модератором фестиваля стала директор Благотворительного фонда "Дарящие надежду" Светлана Сафонова. Спикеры – актер и член жюри Владимир Шевельков, председатель Межрегиональной общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева, директор проектов аппарата гендиректора АСИ Нина Добрынченко и сооснователь движения "Дай лапу" Александра Нуриева.

Агеева сообщила о готовности поделиться программой, которая прошла аттестацию педагогического сообщества. По ее словам, в программе говорится об этичном отношении ко всем живым существам и о ценности каждой жизни.

Ранее ветеринарный врач напомнил, что применение шокеров или физической силы при воспитании домашних питомцев наносит большой вред психике животного. Оно начинает бояться своего хозяина.

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