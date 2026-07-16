Депутат Харченко: меры Минпросвещения против срывов уроков помогут в единичных случаях

Новый порядок действий учителя при срыве урока школьником вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минпросвещения РФ. Насколько эффективны предложенные меры и какие еще инструменты поспособствуют улучшению дисциплины, разбиралась Москва 24.

Этапы воздействия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приказ, определяющий алгоритм реагирования учителей на нарушения дисциплины школьниками, вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщила эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

Согласно документу, первый шаг для решения проблемы – устное замечание, однако при повторном инциденте учитель может обратиться к специалисту образовательного учреждения, курирующему вопросы дисциплины. Он проведет беседу с нарушителем, после чего решит, можно ли вернуть ребенка в класс. Кроме того, о конфликте на занятиях будут извещать родителей.

Ранее же в ведомстве рассказали о процессе внедрения оценок за поведение в российских школах. В частности, с 1 сентября 2026 года система заработает в 10 школах каждого региона. В полном объеме ее планируют внедрить в 2027/28 учебном году.

Кроме того, в ряде школ были опробованы системы оценивания поведения, по результатам чего была выбрана трехуровневая: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Однако министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул в интервью "Российской газете", что мера направлена не на наказание учеников, а на поощрение тех, кто ведет себя хорошо.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Методика рождалась в живом диалоге: сами советники директоров по воспитанию активно участвовали в разработке. И первые положительные результаты мы уже увидели в ходе апробации в пилотных регионах.

В свою очередь, общественники ранее выступали с предложением направлять злостных нарушителей дисциплины в специализированные учебно-воспитательные учреждения. По их мнению, в таких местах дети получат квалифицированную педагогическую помощь, что позволит им в дальнейшем стать законопослушными гражданами. Меры затронут небольшую группу учеников, но будут иметь серьезный профилактический эффект, убеждены авторы идеи.

Комплексная работа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Описанная в приказе практика на деле применяется последние 10–15 лет, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по просвещению Мария Харченко. По ее словам, учитель всегда сначала пытается решить проблему самостоятельно, а в сложных случаях обращается к завучу по воспитательной работе. После ситуацию вместе с родителями разбирает уже директор.

Теперь алгоритм будет закреплен в нормативно-правовых актах, отметила парламентарий. Однако, по ее мнению, подобный подход может сработать лишь при единичных случаях нарушения дисциплины.





Мария Харченко член комитета Госдумы по просвещению Когда ребенок постоянно срывает уроки, эффективность меры крайне низкая. Сегодня в ряде школ отсутствует штатный психолог, который мог бы выявить отклонения на ранней стадии и провести корректировку. Но именно совместная, комплексная работа специалиста и родителей может дать ту самую результативность.

По словам депутата, помимо сорванных уроков, серьезной проблемой остается систематический буллинг и травля в школах. Причем явление затрагивает не только учеников, которые обижают друг друга: проявление агрессии идет и в отношении педагогов.

"Для решения вопроса предлагалось на законодательном уровне внести в КоАП статью о травле, то есть систематическом унижении чести и достоинства в неприличной форме, противоречащей нормам морали (законопроект отклонили в мае 2026 года. – Прим. ред.). Важно уточнить: травля считается систематической, когда агрессивные действия повторяются неоднократно, то есть более двух раз", – пояснила она.

На фоне подобных действий многие дети даже перестают посещать школы, поэтому такие сигналы нельзя оставлять без внимания, заключила Харченко.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров также отметил, что при систематических нарушениях дисциплины утвержденных мер может не хватить для решения проблемы. В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что некоторые современные дети ведут себя все более вызывающе, а на замечания педагогов практически не реагируют.





Александр Снегуров заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Во-первых, ученики активно отстаивают границы: любое замечание воспринимается как нарушение личного пространства и прав. В целом общий уровень конфликтности и скандальности среди детей заметно вырос. Кроме того, наблюдается снижение уровня уважения к школе, педагогическим работникам и старшим в целом. Учащиеся все реже проявляют такт и деликатность, утрачиваются навыки конструктивного диалога с учителями и взрослыми.

Также, по словам Снегурова, учащиеся практически не реагируют на дисциплинарные меры. Ребенок не опасается ни замечаний учителя, ни администратора, ни вызова родителей, которые часто не приходят. Если же и появляются, то также не могут повлиять на него.

"Вместе с тем встает вопрос о семейной обстановке. Возможно, родители сами находятся под влиянием ребенка-хулигана, окружают его обожанием, которое не может быть поколеблено никакими замечаниями", – допустил эксперт.

Кроме того, введение нового порядка фактически закрепило запрет на удаление ученика из класса за срыв урока, обратил внимание Снегуров.

"На практике же во многих школах на уровне дирекции давно действует негласный запрет на такую меру, поскольку никто не знает, что сделает такой ребенок дальше в коридоре", – пояснил эксперт.

Однако иногда все же возникает расхождение между официальными установками и реальной обстановкой. Учитель, стремясь сохранить рабочий баланс и атмосферу в классе, вынужден удалить ученика с урока – либо осознанно, либо под влиянием эмоций, объяснил Снегуров.





Александр Снегуров заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк На мой взгляд, для улучшения дисциплины необходим комплекс инструментов. Прежде всего следует создать атмосферу нетерпимости к нарушениям, где соблюдение правил внутреннего распорядка становится общим делом учащихся, педагогов и администраторов. Полезно проводить специальные внеурочные собрания, на которых дети участвуют в оценке поведения сверстников. При этом речь не идет о штрафах или комнатах наказания – воздействие должно быть через совесть.

Коллективное мнение оказывает психологическое воздействие: человеку становится стыдно, и он начинает осознавать свои поступки, убежден специалист.

