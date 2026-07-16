Эксперт Мкртчян: визу в Черногорию можно будет оформить при необходимости за неделю

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Россияне, заранее купившие путевки в Черногорию, смогут сдать их обратно и вернуть деньги при введении визового режима со страной. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2026 года Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии.

По мнению Мкртчяна, это необязательно произойдет в указанные сроки, однако введение виз рано или поздно случится, поэтому надо отслеживать информацию и быть к этому готовыми.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России Но ничего страшного для туристов в этом нет. Визы в Черногорию оформляются так же, как на Кипр, а именно – очень просто. Поэтому турагентство легко сможет сделать документы за неделю.

К тому же граждане должны знать, что если, например, визы действительно начнут требовать при въезде с 1 октября, то туристы, въезжающие в страну по путевке даже 30 сентября, ничего не должны оформлять и дополнительно оплачивать, подчеркнул эксперт.

"Более того, граждане, которые купили туры на октябрь до нововведений, вправе аннулировать их и получить стопроцентный возврат потраченных средств. Ведь, когда человек покупал путевку, ему не сообщили, что понадобится виза, а это считается существенным условием тура", – отметил Мкртчян.

Эксперт также добавил, что на сегодняшний день Черногория не является для россиян популярным направлением, потому что в страну нет прямых рейсов.

Ранее стало известно, что с 1 августа в международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок-наклеек. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытии.