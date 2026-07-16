Dan: Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября

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Власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Об этом сообщило местное издание Dan со ссылкой на источник.

Как отмечается в публикации, такое решение связано с планами Черногории вступить в Европейский союз в 2028 году. Для этого стране необходимо синхронизировать свою визовую политику с политикой объединения.

По данным газеты, первыми визы потребуются гражданам РФ и Белоруссии. Затем визовый режим планируется ввести с Турцией, Китаем, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске начали работать визовые центры Черногории. Желающие могут подать заявления на основные категории виз. Консульский сбор един и составляет 35 евро. При этом пока туристам из России для коротких поездок до 30 дней виза не требуется.