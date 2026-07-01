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01 июля, 18:24

Туризм

В Москве начали работать визовые центры Черногории

Фото: 123RF.com/sergeypetrov

В Москве, а также в Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

"VFS Global начал прием документов на визу <…> Запись на подачу ведется через официальный сайт компании в разделе "Запись на подачу документов", – говорится в сообщении.

Желающие могут подать в центрах заявления на основные категории виз: транзитные и краткосрочные (категория C) для туристических и деловых поездок, а также долгосрочные категории D. При этом консульский сбор един и составляет 35 евро.

Вместе с тем в АТОР напомнили, что туристам из России для коротких поездок до 30 дней виза не требуется.

"Если же поездка длиннее, есть два варианта – либо выехать в соседнюю Боснию и вернуться, обнулив отсчет, либо обратиться за визой в один из открывшихся центров", – заключили в ассоциации.

Также ранее стало известно, что 15 июля визовый центр Франции, расположенный в столице, прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, или же близкий родственник.

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