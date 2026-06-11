Эксперт Горин: тур в Европу летом 2026 года может обойтись в 250–350 тысяч рублей

Отказы в шенгенских визах обошлись россиянам в 4,5 миллиона евро в 2025 году, заявили в Ассоциации туроператоров России. Насколько сложно организовать поездку в Европу в 2026 году и сколько это стоит, разбиралась Москва 24.

Дорога в ЕС

Около 43 тысяч граждан РФ получили отказ в шенгенской визе в 2025 году, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным организации, только на консульских сборах россияне могли потерять примерно 3,6–3,7 миллиона евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров эта сумма превысила 4,5 миллиона.

В АТОР также привели статистику Еврокомиссии: в 2025-м консульства стран Шенгенского соглашения обработали 679,4 тысячи заявлений от российских граждан, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом (606,6 тысячи). При этом доля отказов в 2023 году составляла 10,6%, в 2024-м – 7,5%, а в 2025-м – только 6,3%, подчеркнули в ассоциации.

В то же время в 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тысяч мультивиз – на 21,5% меньше, чем в 2024-м. Чаще всего отказывали консульства Мальты, Эстонии, Румынии, Чехии, Австрии и Португалии.

В то же время фракция немецкого правящего альянса ХДС/ХСС в Европарламенте выступила в соцсетях 11 июня с требованием полностью запретить выдачу туристических виз российским гражданам для поездок в страны ЕС. Ранее издание Politico опубликовало информацию, согласно которой за ужесточение правил въезда выступили как минимум 11 европейских государств.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что россияне отправляются в Европу активнее с каждым годом: в 2025-м поехало на 15% больше, чем в 2024-м, а по динамике 2026-го – на 10% по сравнению с 2025-м.

"Среди наиболее популярных стран для подачи виз – Франция, Италия, Греция, Испания и Венгрия: на них сейчас приходится примерно 95% виз, а на весь остальной Шенген 5%", – уточнил эксперт.

По его словам, основной помехой для путешествий в Европу являются долгие сроки рассмотрения документов. При этом визы даются в основном однократные. Только если турист берет круиз и выходит за пределы Шенгена, а потом возвращается (например, из Италии в Черногорию, а потом в Грецию), открывается двукратная виза.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА В основном документ дается либо на срок поездки, либо на месяц-полтора. Я не припомню за последнее время, чтобы кому-то открывали визу больше чем на год – обычно шесть месяцев считается максимумом.

Комментируя призывы из Германии и других стран полностью запретить россиянам отдых в странах ЕС, он пояснил, что в ближайшее время этого ждать не стоит.

"Некоторые государства выступают за ограничение уже много лет, но, чтобы полностью запретить россиянам въезд, нужно единогласное решение всех членов ЕС и множество бюрократических действий. На это как минимум нужны большие временные рамки", – уточнил он.

Лучше заранее

Из 29 стран Шенгенской зоны визы продолжают выдавать 17. Еще 12 не делают этого и не разрешают въезд на свою территорию с частными туристическими целями даже при наличии документа, если нет ВНЖ, ПМЖ, рабочей или гуманитарной визы, обратил внимание в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"За прошлый год количество выданных виз увеличилось, количество отказов сократилось. Если общемировая практика по отказам – это 15%, то в России ниже", – пояснил он.

По словам эксперта, основная сложность в условиях повышенного спроса на поездки в Европу – ограниченность слотов на подачу документов. К примеру, для поездки во Францию очередь может достигать двух-трех месяцев, а период рассмотрения в среднем составляет от 15 до 45 дней.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Поэтому визу нужно получать не в сезон отпусков, а заранее. Шенгенская выдается за шесть месяцев до будущей поездки. На летний период по ряду стран еще можно найти свободные слоты для подачи документов, например в Грецию, Венгрию, Испанию и Италию.

С учетом этого нужно надлежащим образом оформлять пакет документов в условиях отмены упрощенного порядка получения виз, который действовал до 2022 года, призвал эксперт.

"Шенгенская виза подорожала: 90 евро стоит сам документ и примерно 35 – услуги визового центра, который передает документы в консульство. Пакет документов расширен, его нужно четко заполнять и предоставлять достоверную информацию: реальные авиабилеты, бронирование оплаченной гостиницы, страховку, выписку о движении денежных средств на банковском счете и справку с места работы", – уточнил эксперт.

При этом на фоне укрепления рубля зарубежные поездки стали доступнее. Если примерно полтора года назад евро стоил 110 рублей, то сейчас порядка 82. Поэтому тур, который обходился в 1 тысячу евро, сейчас обойдется примерно в 82 тысячи рублей, объяснил представитель РСТ.

"Поэтому, если сравнивать поездки по России и за рубеж, может оказаться, что по определенным категориям путешествий, включая морские и речные круизы, стоимость станет очень доступной. Но здесь нужно учитывать другой фактор: в Европу нет прямых перелетов, возможны только стыковочные рейсы через Стамбул, Баку, Ереван, Тбилиси, Белград и другие города", – добавил Горин.

Поэтому стоимость будет сильно зависеть не только от бронирования гостиницы или круиза, но и от авиаперелетов. Плюс нужно закладывать на них достаточное время с учетом стыковок, обратил внимание специалист.

Он отметил, что в продаже еще остаются турпакеты в Европу в диапазоне 250–350 тысяч рублей на двоих на 7–10 дней, включая перелет. Итоговая цена зависит от авиакомпании и гостиницы, а в премиальном сегменте она будет намного выше, резюмировал эксперт.

