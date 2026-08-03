Минздрав России принял стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С

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Минздрав России впервые утвердил стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Согласно ему, средняя продолжительность лечения одного законченного случая составляет 365 дней. Стандарт регламентирует перечень медицинских услуг, лабораторных и инструментальных исследований, а также лекарственные препараты, зарегистрированные на территории России.

В перечень медицинских услуг для диагностики включен первичный прием инфекциониста. Для лечения предусмотрены осмотры инфекциониста с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в стационаре, а также диспансерные приемы гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.

Лабораторные методы исследования для диагностики включают определение РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР – этот анализ подтверждает наличие активной инфекции и определяет вирусную нагрузку. Также в перечень вошли определение генотипа вируса гепатита С, которое помогает подобрать правильные лекарства и спрогнозировать лечение, и определение суммарных антител классов М и G к вирусу в крови – тест показывает, сталкивался ли организм с вирусом ранее. Дополнительно проводятся клинический и биохимический общетерапевтический анализы крови.

Для лечения добавлены определение ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР и коагулограмма – анализ, оценивающий способность крови сворачиваться.

Также стандарт предполагает такие инструментальные методы исследования, как эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия), эластометрия печени – метод ультразвукового исследования, позволяющий определить степень фиброза, а также УЗИ и МРТ органов брюшной полости.

В стандарт включены лекарства для лечения заболеваний печени – глицирризиновая кислота с фосфолипидами, а также противовирусные средства для терапии вирусного гепатита С: велпатасвир с софосбувиром, глекапревир с пибрентасвиром и ледипасвир с софосбувиром. Кроме того, пациентам будут предлагать лечебное питание.

Ранее в Госдуме предложили ввести программу обеспечения детей из многодетных семей лекарствами за счет федерального бюджета. Депутаты подчеркивали, что такая мера позволит повысить доходы многодетных родителей, так как они ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты для детей младшего школьного возраста.

