Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 22:08

Общество

Минздрав России принял стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С

Фото: 123RF.com/busranbaka

Минздрав России впервые утвердил стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственный документ.

Согласно ему, средняя продолжительность лечения одного законченного случая составляет 365 дней. Стандарт регламентирует перечень медицинских услуг, лабораторных и инструментальных исследований, а также лекарственные препараты, зарегистрированные на территории России.

В перечень медицинских услуг для диагностики включен первичный прием инфекциониста. Для лечения предусмотрены осмотры инфекциониста с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в стационаре, а также диспансерные приемы гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.

Лабораторные методы исследования для диагностики включают определение РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР – этот анализ подтверждает наличие активной инфекции и определяет вирусную нагрузку. Также в перечень вошли определение генотипа вируса гепатита С, которое помогает подобрать правильные лекарства и спрогнозировать лечение, и определение суммарных антител классов М и G к вирусу в крови – тест показывает, сталкивался ли организм с вирусом ранее. Дополнительно проводятся клинический и биохимический общетерапевтический анализы крови.

Для лечения добавлены определение ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР и коагулограмма – анализ, оценивающий способность крови сворачиваться.

Также стандарт предполагает такие инструментальные методы исследования, как эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия), эластометрия печени – метод ультразвукового исследования, позволяющий определить степень фиброза, а также УЗИ и МРТ органов брюшной полости.

В стандарт включены лекарства для лечения заболеваний печени – глицирризиновая кислота с фосфолипидами, а также противовирусные средства для терапии вирусного гепатита С: велпатасвир с софосбувиром, глекапревир с пибрентасвиром и ледипасвир с софосбувиром. Кроме того, пациентам будут предлагать лечебное питание.

Ранее в Госдуме предложили ввести программу обеспечения детей из многодетных семей лекарствами за счет федерального бюджета. Депутаты подчеркивали, что такая мера позволит повысить доходы многодетных родителей, так как они ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты для детей младшего школьного возраста.

Читайте также


медицинаобщество

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика