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08 июня, 07:22

Общество

Российская вакцина от менингококка выйдет на рынок в 2026 году

Фото: depositphotos/ffikretow

Российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и выйдет на рынок уже в этом году. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на полях ПМЭФ-2026.

Она подчеркнула, что "Менговакс B" не имеет аналогов в мире. В ней содержится серотип В, который вызывает тяжелые формы заболевания.

По словам Скворцовой, в 2026-м также получит регистрацию еще одна полисахаридная конъюгированная вакцина и много других препаратов.

Ранее глава ФМБА сообщала, что первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована в сентябре. Итоги третьей фазы ее исследований подведут в июле, но уже сейчас видно, что вакцина безопасна и хорошо переносится.

102 пациента с онкологией головы и шеи приняли участие в испытаниях вакцины "Амивантамаб"

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Сюжет: ПМЭФ-2026
медицинаобщество

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