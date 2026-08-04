В МИД КНДР отвергли заявление США о якобы киберугрозе со стороны Пхеньяна

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Пхеньян отверг обвинения США и союзников в киберугрозах, назвав их попыткой очернить имидж КНДР. С таким заявлением выступил представитель северокорейского МИД, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что ранее ФБР, Госдепартамент США и их партнеры опубликовали совместное предупреждение об угрозе, якобы исходящей от IT-специалистов из Северной Кореи.

В ответ МИД КНДР охарактеризовал эти действия как "привычную политическую обвинительную агитацию", а заявления участников многосторонней группы по мониторингу санкций – как распространение ложной информации.

Дипломаты подчеркнули, что именно США превращают киберпространство в поле конфронтации, используя кибероперации в рамках учений для подготовки к войне.

В министерстве также назвали "полным бредом" утверждения о киберугрозе со стороны других стран, указав, что Вашингтон сам монополизирует ключевые ресурсы и обладает крупнейшими киберсилами в мире, а обвинения служат лишь предлогом для давления на суверенные государства.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Владивосток в сентябре 2026 года. По информации СМИ, визит может быть связан с Восточным экономическим форумом (ВЭФ). Кроме того, Ким Чен Ын, возможно, посетит церемонию открытия автомобильного моста через реку Туманную.