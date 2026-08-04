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04 августа, 05:28

Происшествия

Два вертолета вылетели на поиск пропавшего в Приангарье самолета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Приангарье к поискам пропавшего самолета Cessna 182 подключили два вертолета, однако обнаружить борт пока не удалось. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам представителя пресс-службы, поиски результата не принесли. По факту исчезновения воздушного судна возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пропавшее легкомоторное воздушное судно выполняло мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама, откуда он ранее вылетел на патрулирование.

Экипаж осмотрел очаг возгорания в Бодайбинском лесничестве, взял курс на Бодайбо, сделал круг над городом, после чего направился на юго-восток и перестал выходить на связь.

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