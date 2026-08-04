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04 августа, 06:28

Общество

Переменная облачность и до 28 градусов ожидаются в Москве 4 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 4 августа, составит от 26 до 28 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 24 до 29 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что пик жары в столице ожидается в четверг, 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27–29 градусов.

При этом в начале недели в Москве наступит временное ослабление жары, но уже со среды, 5 августа. В городе будет действовать предупреждение о жаркой погоде.

Температура до плюс 32 градусов ожидается в Москве на этой неделе

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