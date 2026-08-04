04 августа, 06:28Общество
Переменная облачность и до 28 градусов ожидаются в Москве 4 августа
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в Москве во вторник, 4 августа, составит от 26 до 28 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидаются облачная погода, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 24 до 29 градусов.
Вместе с тем в столичном регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что пик жары в столице ожидается в четверг, 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27–29 градусов.
При этом в начале недели в Москве наступит временное ослабление жары, но уже со среды, 5 августа. В городе будет действовать предупреждение о жаркой погоде.
Температура до плюс 32 градусов ожидается в Москве на этой неделе