В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить нижнюю границу для страховой пенсии по старости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, который будет внесен в Госдуму во вторник, 4 августа.

Согласно документу, пенсия не может быть меньше 40% от среднего заработка гражданина за последний год перед выходом на заслуженный отдых. Для этого вводится понятие коэффициента замещения: он рассчитывается как соотношение размера пенсии к средней зарплате за 12 месяцев, предшествовавших ее назначению.

Если выплаты окажутся ниже порога, государство будет производить доплату до достижения планки в 40%.

Инициатива направлена на исполнение Конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией в 2018 году, которая как раз предусматривает минимальное пенсионное обеспечение на уровне 40% от прежнего заработка.

Ранее Социальный фонд РФ опубликовал данные, согласно которым средний размер пенсии у неработающих россиян за год увеличился примерно на 1,8 тысячи рублей.

При этом в июне она в среднем составила 25 838 рублей. Тогда как в 2025 году – 24 005 рублей.