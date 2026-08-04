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04 августа, 07:42

Происшествия

10 сотрудников Wildberries пострадали из-за ударов ВСУ по складам за неделю

Фото: depositphotos/stasokulov​

В течение прошедшей недели в результате атак украинских БПЛА по складам Wildberries в регионах России пострадали 10 сотрудников компании. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что инфраструктура Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников. Под ударом оказались крупные региональные логистические и сортировочные центры в пяти регионах.

Мирошник напомнил, что в Пензенской области комплекс атаковали около 15 БПЛА, из-за чего произошел пожар на площади 62 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 226 сотрудников. При этом 4 человека получили ранения. В Рязанской области в результате попадания БПЛА на складе также вспыхнуло возгорание, которое привело к частичному обрушению конструкций. Там пострадали 6 человек.

Объекты маркетплейса в Удмуртии, находящиеся в Сарапуле и Ижевске, дважды попали под атаки, из-за чего в Сарапуле началось открытое горение. В конце недели дроны нанесли удары по помещениям компании в Волгоградской и Самарской областях.

В ночь на 3 августа ВСУ атаковали логистический склад Wildberries во Владимирской области. В результате атаки произошло возгорание, сотрудников эвакуировали. Всего пострадали четыре человека.

На фоне случившегося компания временно перестроила логистические цепочки. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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