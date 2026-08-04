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04 августа, 11:40

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TMZ: актриса из фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Ривера умерла на 83-м году жизни

В США умерла актриса из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"; режиссер – Джон Уоттс; производство – Columbia Pictures Corporation, Marvel Studios Inc., Pascal Pictures

Филиппинская актриса Мэри Ривера, сыгравшая роль бабушки Неда Лидса в фильме "Человек-паук: Нет пути домой", умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ.

Уточняется, что женщина скончалась еще 15 апреля в Гонолулу, но о ее смерти стало известно сейчас. В семье актрисы рассказали, что она перенесла инсульт и находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Врачи предупредили родственников Риверы, что, даже если она вышла бы из комы, прогноз о ее восстановлении был бы неблагоприятным. Поэтому семья приняла решение отключить актрису от аппаратов жизнеобеспечения.

Мэри Ривера родилась в 1943 году на Филиппинах. Она получила образование в Университете Сан-Агустин в своем родном городе Илоило. На протяжении своей жизни женщина сменила множество профессий. Ривера работала школьной учительницей, а также радиовещателем и менеджером местной радиостанции.

В 1970-х годах актриса переехала в США. Большую часть своей жизни Ривера посвятила благотворительности и религиозному служению.

Она приняла участие в съемках фильма "Человек-паук: Нет пути домой", который вышел на экраны в 2021 году. Позднее актриса призналась, что очень гордится этой ролью в блокбастере. Зрителям наиболее запомнилась сцена, когда героиня Риверы обратилась к Человеку-пауку Эндрю Гарфилда с просьбой убрать паутину под потолком.

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