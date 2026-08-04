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04 августа, 18:18

Транспорт

На Ленинградском вокзале открылась экспресс-касса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экспресс-касса заработала на Ленинградском вокзале в Москве. В аппарате можно будет оформить проездной за час и менее до отправления поезда. Об этом сообщила пресс-служба АО "ФПК".

Отмечается, что подобные кассы будут удобны при срочной поездке, быстрой пересадке и при других ситуациях, когда будет необходимо оперативно приобрести проездной непосредственно на вокзале.

Ранее стало известно, что после реконструкции на Ленинградском вокзале установили более 250 информационных носителей. Там впервые внедрили цифровую навигацию, интегрированную в систему московского транспорта.

Современная навигация работает на всех пяти этажах здания, а также на приветственных указателях на привокзальной площади.

Для удобства пассажиров поезда отмечают двумя разными цветами: синий – для поездов дальнего следования, оранжевый – для пригородных направлений. Кроме того, на вокзале появились указатели с номерами выходов в город.

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