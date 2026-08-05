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АЗС и припаркованные автомобили загорелись в Ростове-на-Дону
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции возник пожар, который задел припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
Причиной возгорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности. На место ЧП уже выехали экстренные службы.
Подробности произошедшего уточняются. Данные о пострадавших не поступали.
Ранее автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в районе дома 6 в Москве. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. В связи с этим движение транспорта в районе инцидента было затруднено на 1 километр по направлению в область.
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