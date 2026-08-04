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04 августа, 23:39

Происшествия

45 судов с зерном не могут выйти из портов из-за забастовки в Аргентине

Фото: 123RF.com/sandsua

По меньшей мере 45 зерновозов не могут выйти из акватории порта Росарио в Аргентине из-за забастовки лоцманских служб. Об этом сообщил глава Палаты масложировой промышленности и Центра экспортеров зерна Аргентины (CIARA-CEC) Густаво Идигорас.

Он предупредил, что количество заблокированных судов будет стремительно расти. По его словам, если в ближайшее время конфликт не уладят, к уже стоящим судам добавится еще около тридцати.

Идигорас сравнил вынужденный простой с включенным счетчиком такси, подчеркнув, что каждые сутки задержки обходятся владельцам в сумму от 50 до 100 тысяч долларов.

Глава отраслевого объединения отметил, что, хотя экспортеры в целом поддерживают курс правительства на дерегулирование, они считают ошибкой отсутствие диалога с профсоюзами.

Причиной забастовки стала публикация 30 июля нового регламента для судоходства. Лоцманы и капитаны речных судов уверены, что эти изменения поставят под удар их рабочие места и снизят уровень безопасности навигации.

Ранее транспортная группа Fesco временно прекратила принимать новые заявки на отправку грузов через акваторию Черного моря. Причиной стал инцидент с судном "Янина". Решение действует до момента выработки новых решений с учетом факторов риска.

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